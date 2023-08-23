AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Kepsut ilçesinde gençlerle bir araya geldi, közde mısır eşliğinde onlarla sohbet etti.BALIKESİR (İGFA) - Gençlerin gözlerindeki umut ışığı ve heyecanlarını görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Kesput'ta gençlerle buluştu.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey’in gençlerle buluşmasına Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve Kepsut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sertaç Ata eşlik etti.

Kendilerinin gençlik dönemlerinde zorluklara çok göğüs gerdiklerini ifade eden Milletvekili Canbey, "Başörtülü kızlarımız üniversite kapılarında aşağılanıp horlanarak ya bekletildi ya da geri döndürüldü. İkna odaları kurup itibarsızlaştırma politikaları izlendi. İnancımızla, kutsal değerlerimizle açık açık savaştılar. Biz o günlerin en canlı şahitleriyiz. Bizler azim ve kararlılıkla o günlerde mücadeleden asla vazgeçmedik” dedi.

“BU ÖZGÜRLÜKLER KOLAY KAZANILMADI”

İnanç alanındaki özgürlüklerin sabır ve kararlı mücadelenin kazanımı olduğuna işaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey; “Bugünlerin inşasını işte o günlerde verilen mücadelelere borçlu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bugün, bu zorbalıkları arkada bırakıp, özgürlüklere ulaştıysak şüphesiz verilen mücadelelerin bir ürünü olarak değerlendirmeliyiz. Bugünlere kolay gelmedik. Nice badireler atlattık. Zor tünellerden geçtik. Her türlü saldırılara göğüs gerdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok şükür bugün müreffeh bir geleceğe, Türkiye Yüzyılı’na doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.