Konya Milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve AK Parti’mizi birinci parti olarak sandıktan çıkaracağız. Elbirliğiyle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız" dedi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlu bir davanın mirasını omuzlarında taşıyan AK Parti’nin adaylarının Konya ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Halil Etyemez, milletvekili adaylarına millete hizmet yolunda üstün muvaffakiyetler diledi.

Konya’ya güzel hizmetlerin gelmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Halil Etyemez, “Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın şafağındadır. İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve AK Parti’mizi birinci parti olarak sandıktan çıkaracağız. 14 Mayıs’ta elbirliğiyle istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimiz ve teşkilatımızla beraber hareket ederek ülkemize ve Konya’mıza güzel hizmetlerin gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Milletimizin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Konya’mız için, ülkemiz için durmak yok yola devam diyoruz.” diye konuştu.