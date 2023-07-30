CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükerşen, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarette milletvekillerine CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de eşlik etti.

Nazik ev sahipliği nedeniyle Büyükerşen’e teşekkür eden milletvekilleri Tahtasız ve Yavuzyılmaz, Eskişehir’de bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.