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AK Parti’den Ayhan Dinç , Bahattin Ulusoy , Hakan Çevikel ve Burak Cambaz ’da aday adayı dosyalarını AK Parti Edirne İl Başkanlığı’na teslim etti.

CHP’den Okan Gaytacıoğlu , Orhan Çakır , Recep Pekcan , Ufuk Kanışkan , Şadan Şimşek , Baran Yazgan ve Necamettin Attay CHP Genel Merkezi’ne aday adaylığı başvurarını teslim etti.

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi partilerde aday adaylık başvuruları son hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA) 14 Mayıs tarihinde yapğılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi partilerde aday adaylık başvuruları son hızla devam ediyor.

Chp’li Bülbül: Vatandaş Çayını Şekersiz İçer Ama Çocuğunun Sütünü, Mamasını Kesemez!

Chp’li Bülbül: Vatandaş Çayını Şekersiz İçer Ama Çocuğunun Sütünü, Mamasını Kesemez!

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