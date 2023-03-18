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14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi partilerde aday adaylık başvuruları son hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
14 Mayıs tarihinde yapğılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesi partilerde aday adaylık başvuruları son hızla devam ediyor.

CHP’den Okan GaytacıoğluOrhan ÇakırRecep PekcanUfuk KanışkanŞadan ŞimşekBaran Yazgan ve Necamettin Attay  CHP Genel Merkezi’ne aday adaylığı başvurarını  teslim etti.

AK Parti’den Ayhan DinçBahattin Ulusoy , Hakan Çevikel ve Burak Cambaz’da aday adayı dosyalarını AK Parti Edirne İl Başkanlığı’na teslim etti.