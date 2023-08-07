Kütahya'nın yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Milli atlet Halil Akkaş, Gizem Yılmaz ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık kıydı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın yetiştirdiği olduğu önemli sporculardan biri olan ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Milli atlet Halil Akkaş, Gizem Yılmaz ile nikah masasına oturdu.

Spor ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törende kıyılacak nikahın Gizem ve Halil çiftine, ailelerine ve aziz Türk Milletine hayırlar getirmesini dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Rabbim’in gençlerimizin ömürleri boyunca karşılıklı sevgiyi, saygıyı, sadakati ve sabrı hiç eksik etmemesini diliyorum. Gençlerimizin yolları ve bahtları açık olsun. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda bahtiyar olsunlar” diyerek nikah akdini gerçekleştirdi.

Halil ve Gizem çiftine Kütahya Belediyesi'nin geleneği haline gelen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Işık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 7 bin 500’e yakın nikah kıydık. Bu gençlerimizin tamamına ve talep eden gençlerimize bu kutuyu hediye ettik. Çünkü bunun iki nedeni vardı. Birincisi gençlerimiz arasında ayrım yapmamış olalım, ikincisi ve daha da önemlisi bu hediye kutumuzun içerisinde iki önemli kutsal emanetimiz var. Birisi yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, dinimizin her türlü emir ve tavsiyelerinin yer aldığı, ikincisi de uğruna binlerce şehidimizi verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bağımsızlık sembolü olan ay yıldızlı Türk Bayrağımız. Evinizin en güzel köşesinde saklayın. Birlikte kullanın, kullandıkça bizleri, bu özel gününüzü ve bu özel günde sizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimizi hatırlayın. Bu vesileyle de son günlerde üzülerek ifade etmek istiyorum ki yine Kütahya’mız adına bazı sosyal medya organları, Kütahya Belediyesi’nin içerisinde yanlış ifadelerin yer aldığı bir kitap dağıttığını yaymaya başladılar. İlk günden bugüne sadece içerisinde Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı olan hediye kutusunu dağıttık. Kütahya Belediyemizle hiçbir ilgisi yoktur, geçmişte olabilir ama bugüne kadar 7 bin 500 çiftimize verdiğimiz ve bundan sonra da görev süremiz boyunca vereceğimiz bu kutsal hediyeyi de saklayınız. Bu hediyenin de sorumlusu Halil kardeşimiz ve kızımız olsun. Bir kez daha ailelerimize ve genç çiftimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kıyılan nikahın ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, aile cüzdanını Gizem Yılmaz’a teslim etti.