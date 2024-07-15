15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi anmak için ‘‘Milletin Zaferi’’ temasıyla giydirilen tren TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinazi Kazancıoğlu ve yöneticilerin katılımıyla Ankara'dan yola çıktı. Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında 2 ay sefer yapacak.ANKARA (İGFA) - Ankara YHT Garı'ndan düzenlenen uğurlama töreninde konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, devletin ve milletin gösterdiği reflekslerle önlendiğini ve dünyaya gereken mesajın verildiğini söyledi.

"Bugün onları, olanları unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı anlatmak için buradayız." diyen Kazancıoğlu, "Milletin Zaferi" temalı yüksek hızlı tren setinin 2 ay boyunca Ankara–İstanbul ve Ankara-Konya hatlarında 56 bin kilometre yol katedip 60 bin yolcu taşıyacağını anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Milletin Zaferi” temasıyla giydirmesi yapılan 411 yolcu kapasiteli tren, ilk seferinde tamamen doldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi anmak için ‘‘Milletin Zaferi’’ temasıyla giydirme yaptığımız trenimizi Genel Müdür Yardımcımız Sn. @FSKazancioglu ve yöneticilerimizin katılımıyla yolcu ettik.15 Temmuz gecesi milletimiz önüne çıkan engeller… pic.twitter.com/VYjgKEMJEF— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) July 15, 2024

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Treni, Ankara–İstanbul ve Ankara-Konya arasında 2 ay boyunca sefer yapacak.