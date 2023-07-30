Milli Çözüm Dergisi Konya Temsilciliği'nce düzenlenen Kerbala'nın yıldönümü dolayısıyla anma programı toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdi.KONYA (İGFA) - Milli Çözüm Dergisi İç Anadolu Bölge Temsilcisi Necmettin Erdoğan Bişkin'in selamlama konuşması ile başlayan program Halk Ozan'ı Aşık Hüseyin okuduğu ağıtlarla duygusal bir atmosfere büründü.

Alevi Bektaşi Dernekleri Konya Başkanı Asum Dayanç, İslam tarihinin en elim hadiselerinden birisi olan Kerbela Hadisesi hakkında sunum yaparak, birbirimizi daha iyi anlamalı ve daha çok okumalıyız mesajı verdi.

Programa telefon bağlantısıyla katılan Milli Çözüm Dergisi Baş Yazarı Siyaset Bilimci Düşünür Ahmet Akgül ise, Kerbela hadisesine yönelik bazı detaylara dikkat çekti. Dünyanın dört bir tarafının hak ve adalet hakim olmadığı için Kerbela benzeri zulüm altında olduğunu hatırlatan Akgül, günümüzde Siyonizm’in ve işbirlikçilerinin Batıl'ı temsil ettiklerini Hz. Hüseyin'in taraftarları olarak bu faiz yolsuzluk, talan ve sömürü sistemini değiştirme gayretinde olunmasının önemine vurgu yaptı.