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Aralarında Ankara, İstanbul ve Aydın gibi illerin de olduğu 28 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı. Görevden almalarında yapıldığı müdürlüklerin yanı sıra bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Buna göre, Ankara, İstanbul, Aydın, Siirt gibi 10 ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alınırken, toplamda 28 ile de yeni Milli Eğitim Müdürü ataması yapıldı.

Atama kararlarında ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeleri Mustafa Tahsin Badem, Feriha Koç, Davut Oğuz ve İdris Ertuş ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal görevden alındı.

Bakanlıkta, Yüksek Fen Kurulu üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Emirdoğan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Hayati Taştan atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak ve İller Bankası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir görevden alındı.

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