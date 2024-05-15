Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, özel öğretim kurumları derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, özel öğretim kurumları derneklerinin başkan, kurucu ve temsilcileriyle toplantıda buluştu.

Şamlıoğlu, burada yaptığı konuşmada "Ülkemizde eğitim sistemi içinde özel okullar önemli bir yere sahiptir. Büyüklüğüyle, kapasitesiyle, tecrübesiyle kamu hizmeti görevi yürüten en önemli paydaşlarımızdandır." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim kurumlarının öğrenci sayısı ve istihdam imkânı sunduğu personelin yanında eğitim alanından pek çok sektöre doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağladığını dile getiren Şamlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün itibarıyla 12 bin özel okulumuzda 1.5 milyon öğrencimiz öğrenim görürken okullarımız 200 bin personel ile hizmet vermektedir. Bu da özel okulların eğitim camiamızdaki öneminin açıkça göstergesidir. Bizler de bu önemin farkındalığı içnde resmî ve özel ayrımı yapmaksızın iş birliklerimizi kurmaya devam ediyor, tüm paydaşlarımızın talep ve sorunlarını dinleyerek yeni politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz."

"Bakanlık olarak ortak akıl kültürüyle gerek Öğretmenlik Meslek Kanunu gerekse öğretim programları ve mevzuat düzenlemeleri ile maarif davamızda özel öğretimi daha da ileriye taşıma gayreti içinde olacağız." diyen Şamlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimin tüm kademelerinde hayata geçirilecek politikaların özel öğretimde görev alan tüm paydaşlarımızdan fikir alarak yeni uygulamalarımızı geliştiriyor, istişarelerle atılan her adımın sonucunda katma değerimizi yükseltmiş olacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda özel okulların anlamda güçlendirilmesinin öğretmen, veli ve öğrenci ekseninde daha iyi hizmet verilmesi demek olduğu bilincindeyiz. Bu minvalde eğitimde devlet ve özel ayrımı yapılmadan hareket edilmesini önceliyor, tüm yenilik ve gelişmelerimizi de bu çerçevede iyileştirmeyi arzuluyoruz. Dolayısıyla özel okulların daha güçlü bir şekilde kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin hızlanmasına katkı sağlamış oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu büyük hayallerle ve paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz."

Şamlıoğlu, konuşmasının sonunda toplantıda bulunan dernek temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.