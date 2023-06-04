Kadın hakemlerimizin yönettiği maçta Beyza İrem Türkoğlu 3 gol attıANKARA (İGFA)-  EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçları Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapıldı.

Manisa Yunusemre'de 600 kişi birlikte spor yaptı Manisa Yunusemre'de 600 kişi birlikte spor yaptı

MVM Dome Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de üçüncülük maçını uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetirken; milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu'nun takımı Danimarka temsilcisi Team Esbjerg, Györi Audi ETO KC'ya 28-27 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu bu maçta üç gol kaydederken, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam 29 gol atmış oldu.   Foto: Jozo Cabraja / kolektiff