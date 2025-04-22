Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Burak Onurlu sahne şovuyla çocukların coşkusuna coşku kattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Çocuk ve Aile” temasıyla düzenlediği 23 Nisan Bi Dünya Eğlence Şenlikleri İzmit Milli İrade Meydanı’nda tüm neşesi ile devam ediyor. Etkinliklerde çocuklar alanı cıvıl cıvıl sesleri ve gülen yüzleriyle dolduruyor.

BURAK ONURLU ÇOCUKLARI COŞTURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin alanda kurduğu Büyük Sahne, şenliklerde çocukların çok sevdiği BurakOnurlu’yuağırladı.Alkışlarla sahneye gelen sanatçı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.Burak Abi gösterisine “Sanki her tarafta var bir düğün” adlı en sevilen 23 Nisan şarkısı ile başladı.

ÇOCUKLAR SAHNE ŞOVUNA KATILDI

Gösterisinde; eğitici şarkılar, şiirler ve hikayelerle müzikal bir oyun sergileyen Burak Abi minikleri de şovuna dahil etti. Oyunlar ve danslarla neşelenen çocuklar, ezbere bildikleri şarkıları coşkuyla söylerken, her şarkıda özgün bir hikâye anlatan Burak Onurlu, drama ve orff tekniğini ise başarı ile kullandı.

TÜRK BAYRAKLARINI DALGALANDIRDILAR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi sahne şovunu izleyen çocuklara Türk Bayrakları armağan etti. Geleceğin emanetçileri minikler ise ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırarak ortaya muhteşem görüntülerin çıkmasına vesile oldu. Milli İrade Meydanı şenliklerin ikinci gününde birbirinden renkli etkinlik ve eğlenceye sahne olurken, Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu öğrencileri, performans sahnesinde arkadaşları için bir gösteri gerçekleştirdi.

MİNİKLER DOYA DOYA EĞLENİYOR

Halk Oyunları ekipleri, Ekol ve Dore Sanat Merkezi sahne gösterilerine Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencilerinin sahne gösterileri eşlik etti.

Kendileri için hazırlanan atölyelerde eğlenen minikler, performans sahnesi ve büyük sahnede gerçekleştirilen şovlar ile de keyifli anlar yaşadı.