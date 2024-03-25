Kocaeli'de Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Meydan çevresindeki bariyerlerin kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla duyurduğu Kocaeli Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmit’i vizyon ve cazibe merkezi yapacak projede son olarak saçak altında asfalt ve mozaik imalatları tamamlandı.

Kente vizyon katan projeleri tek tek hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Milli İrade Meydanı’nda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 50 bin metrekare alanda kurulan Milli İrade Meydanı’nda çatı kaplama ve saçak altı asma tavan çalışmalarında sona yaklaşıldı. Meydanda yer alacak işletmeler için takılan camlarla kendisini daha da belli eden meydanda bina cam doğrama işlemlerine devam ediliyor. Çim serimi ve bitkisel peyzaj imalatlarının da başladığı projede, oyun ve spor elemanlarının montajı da gerçekleşti.

MEYDAN VE SOSYAL ALANLAR

Meydan içerisinde; zaman içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 3 bin 300 metrekare tek katlı parçalı kapalı alanlar (105 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları) yer alacak. Saçak yapısı dışında kalan alanda meydan, etkinlik alanı, kaykay pisti, doğal amfi, çocuk parkı, yeşil alan ve 32 adedi engelli olmak üzere 366 araçlık açık otopark şeklinde planlandı. Meydanda kuru havuz ve zeminlerde dökme ve doğal taşlar ile beton kaplamalar yer alacak.