Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek programlarla karşılayacak. Çok sayıdaki özel etkinlikler çocukların bayram coşkusunu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

5 GÜN ARALIKSIZ EĞLENCE

Kocaeli, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 5 güne yayılan zengin içerikli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze’de gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak.

COŞKU 19 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Sadece çocukların değil aile bireylerinin de katılacağı büyük bir bayram şenliğine dönüşecek kutlamalarda çocuklar ve aileler, konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar 5 gün boyunca gönüllerince eğlenecek. Etkinlikler, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) Gebze’de yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Aynı gün İzmit Milli İrade Meydanı’nda çok sayıda program çocukları bekliyor olacak. Bu kapsamda ünlü oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Lemi Filozof, hayranlarıyla bir araya gelecek. Rafadan Tayfa ile neşeli dakikalar geçirecek olan çocuklar, Oğuzhan Koç konseri ile de gönüllerince eğlenecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Nisan Cumartesi

İzmit Milli İrade Meydanı

12.00 Osmangazi İlkokulu Sahne Gösterisi

13.00 Lemi Filozof

14.00 Orf Etkinliği

15.00 Rafadan Tayfa

15.15 Bilgievleri Çocuk Korosu

15.30 Dore Sanat Merkezi Sahne gösterisi

16.30 Bilim Şov

18.00 ASEL Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

20.00 Oğuzhan Koç Konseri

Gebze Kent Meydanı Etkinlikleri

11.00 Yürüyüş Korteji

12.00 Dijital ve İnteraktif Oyun Alanları

12.00 Minik Adım Şampiyonası

14.30 Ailemle Birlikte Geleneksel Sokak Oyunları

18.00 Maysa ve Bulut

19.00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

20 Nisan Pazar

12.00 Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu Sahne Gösterisi

13.00 Bilim Şov

14.00 Halk Oyunları Ekibi

15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi

16.00 Burak Onurlu

16.00 Ekol Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

17.00 Kağıtspor Karate Kata Gösterisi

18.00 Dore Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

19.00 Elif’in Düşleri

21 Nisan Pazartesi

11.00 Süleyman Şah İlkokulu, Bülent Türker Anaokulu, Sevgi Anaokulu Sahne Gösterileri

14.00 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi

14.30 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi

15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi

15.30 Lokomotif Bando ve Ukelele

17.00 Arı Maya Müzikali

17.00 Mahir Başkaya Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

18.00 Bilim Şov

18.30 Şarkı Bahçesi Müzik Grubu

20.30 Ateş Gösterisi

22 Nisan Salı

10.00 Hacı Zehra - Hacı Ahmet Hamdi Çepni İlkokulu Sahne Gösterisi

11.00 Cumhuriyet İlkokulu Sahne Gösterisi

12.00 Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Sahne Gösterisi

12.30 Emek Dayanışması İlkokulu Sahne Gösterisi

14.00 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi

15.00 Halk Oyunları Gösterisi

15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi

16.00 Rüya Koçer Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

18.00 Bilim Şov

18.30 Ege ile Gaga Müzikali

23 Nisan Çarşamba

10.30 Atatürk Anaokulu Sahne Gösterisi

11.00 Şehit Alpar Al Ortaokulu Sahne Gösterisi

12.30 23 Nisan Korteji (Cumhuriyet Bulvarı)

14.00 Çenesuyu Ortaokulu Sahne Gösterisi, Fevzi Çakmak İlkokulu, Yenimahalle İlkokulu Sahne Gösterileri

14.00 Oda Orkestrası ve Çocuk Şarkıları

15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi

15.20 İl Milli Eğitim 23 Nisan Çocuk Korosu

16.00 İzmit Sanat Merkeziz Sahne Gösterisi

16.30 Kukuli Müzikali

17.00 Resital Sanat Merkezi Sahne Gösterisi

18.30 Bilim Şov

20.00 Buray Konseri

19-23 Nisan Süresince Her Gün Gerçekleşecek Atölyeler ve Etkinlikler (10.00-18.00)

Bahçe Çiçekleri Tezhip Atölyesi, Ahşap Magnet Atölyesi, Çömlek Atölyesi, Kum Boyama Atölyesi, Bir İlmek Sevgi Dikiş Atölyesi, Orman Sanat Atölyesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Origami Atölyesi, Akrilik Boya Atölyesi, Slime Atölyesi, Uçurtma Atölyesi, Rüzgar Çanı Atölyesi, Renkli Şapkalar Atölyesi, İp Sanatı Atölyesi, Kitap Ayracı Yapım Atölyesi, Roller Coaster İnteraktif Alanı, İz Bırakan Eller Resim Atölyesi, Sanal Gerçeklik Atölyesi, Elektroböcek Atölyesi, Kalemlik Boyama Atölyesi, Mandal Kukla Atölyesi, Masa Hokeyi, Floor Curling, Masa Langırt, Ahşap Yakma Atölyesi, Boyama Atölyesi, Spor Yarışmaları, Tırmanma Duvarı, Somuncuklar, Ali Baba’nın Çiftliği, Bebekler Yarışıyor, Kılavuz İzcilik Kamp Alanı, Paracord Bileklik Yapımı Atölyesi, Mis Kokular Atölyesi, Aileler Yarışıyor, Kitap Kılıfı Yapım Atölyesi, Yeşilay, Kızılay, Hado Dijital Oyun Alanı, Bi Sergi Bi Dergi Sergisi, Geleneksel Oyun Sokağı, AFAD, AKUT, İtfaiye, Okçuluk.