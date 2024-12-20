Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN’ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını duyurdu. KAAN'ın ikinci prototipi, 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Milli Muharip Uçak KAAN projesinde ikinci prototip çalışmaları hız kazandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, fabrika görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“KAAN, sadece bir uçak değil; tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür.” diyen Prof. Dr. Görgün, milli savunma sanayiimizin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını duyurdu.

???? Milli Muharip Uçak: KAAN’ın Yeni Prototipleriyle Güçlü Yarınlara Milli savunma sanayiimizin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlanıyor. TUSAŞ tesislerimizde, 2000’in üzerinde yerli ve milli parçanın… pic.twitter.com/aZkP44EKHS — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) December 20, 2024

TUSAŞ tesislerinde 2000’in üzerinde yerli ve milli parçanın montajı tüm hızıyla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Görgün, paylaşımında, "2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN’ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür. Bizler, savunma sanayiimizde her prototipte başarı hikayeleri yazıyor, ürünlerimizi seri üretime geçiriyor ve kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu! Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.