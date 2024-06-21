Milli heyecan ve coşku yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dev ekranla Millet Bahçesi'nde takip edilecek.SAKARYA (İGFA) - A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolculuğu bugün Portekiz karşılaşmasıyla devam edecek.

Grubun ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup ederek büyük gurur yaşatan millilerimizin Portekiz mücadelesi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde kurulacak dev ekrandan takip edilecek.

Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma sırasında vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramı da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “22 Haziran Cumartesi günü Milli Takımımızın Portekiz ile saat 19.00’da oynayacağı karşılaşmayı Millet Bahçesinde dev ekranda izleyeceğiz. A Milli Takımımızın EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yolculuğunda milli heyecan ve coşkuyu yine Millet Bahçesi’nde yaşayacağız. Tüm sporseverleri milli coşkuyu yaşamak için Millet Bahçesine bekliyoruz” denildi.