Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'u Avrupa şampiyonluğu dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçu Mete Gazoz ile ilgili paylaşımında, "Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1789669719420661991

Bu arada, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum" görüşlerine yer verdi.