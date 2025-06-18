Sakarya’da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’nda 24 Türk milli sporcu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde madalya için pedal çevirecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, 22 Haziran Pazar günü UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu dev organizasyon, 30 ülkeden yaklaşık 100 sporcuyu bir araya getirecek. Türk Milli Takımı, 16 erkek ve 8 kadın sporcuyla yarışta madalya hedefliyor.

AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ’NDE HAZIRLIK

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin zorlu parkurunda hazırlıklarını sürdüren milli sporcular, Milli Takımlar Direktörü Şükrü Bingöl yönetiminde yoğun bir kamp sürecinde. 110 ülkede canlı yayınlanacak şampiyonada Türk sporcular, dünyanın en iyi bisikletçilerine karşı mücadele edecek. Bingöl, “Ay yıldızlı forma için elimizden geleni yapacağız. Sakaryalıları milli takımımıza destek için bekliyoruz” dedi.

SPORCULARDAN BÜYÜK HEDEFLER

Milli sporcu Arda Topal, “Dünya ve Avrupa şampiyonlarına karşı yarışacağız. Büyük emek verdik, madalya için pedal çevireceğiz” derken, Ayberk Güngör, “Türkiye’de böyle bir organizasyon olması gurur verici. Zorlu parkurda mücadele için hazırız” diye konuştu. Emine Irmak Sezer ise, “Geçen yıl da burada yarıştım. Heyecanlı bir yarış olacak, tüm Sakaryalıları destek için bekliyoruz” mesajını verdi.