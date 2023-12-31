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2024 yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar büyük ikramiye ve çekilişleri merakla takip ediyor. Çekilişler başladı.İSTANBUL (İGFA) - Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı.

Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başladı.

İlk bölümde 800 TL ile 40 milyon TL için çekilişler gerçekleştirilecek.

Saat 23.30'a kadar devam etmesi beklenen çekilişin ikinci bölümünde amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak.

Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Öte yandan Milli Piyango Çekiliş Sonucu sorgulama ekranına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.