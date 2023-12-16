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Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişine geri sayım başladı. Oyunseverler biletlere yoğun ilgi gösteriyor.ANKARA (İGFA) - Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili!Satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletlerine oyunseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yeni yıl heyecanını, her yıl olduğu gibi yılbaşı özel çekilişi ile yaşamak isteyenler Milli Piyango yılbaşı biletlerine yöneldi. Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantiliMilli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.Toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TLDağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.