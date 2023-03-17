Cemiyet hayatının ünlü Mimar’ı Merve Mermer, AK Parti'den İstanbul Milletvekilliği için aday adayı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Mimar Merve Mermer, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AK Parti İstanbul 2. Bölge'den Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Müracaatını AK Parti Genel Merkezi’ne yapan mimar ve ralli pilotu Merve Mermer, yaptığı her işte başarıyı yakalayan, hırslı yapısı yanında, sevecen kişiliğiyle yeni bir kulvarda hizmet yarışına girdiğini belirtti.

Türkiye'yi ileriye götürebilmek amacıyla Ak Parti’den aday adayı olduğunu ifade eden Mimar Mermer, " Hayatım boyunca edindiğim tecrübelerim gerek spor, gerek mimarlık gereksede iş hayatımdaki bilgi ve beceri birikimimi Ak Parti'den milletvekili olarak siz değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının desteği ile Milletvekili olarak hizmet etmeyi bekliyorum " dedi.