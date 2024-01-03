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Bursa'da İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 150. yılında Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği programla yâd edildi.BURSA (İGFA) - Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Gençliğin Akif’e Vefası” konulu programda genç yazarlar, Mehmet Akif Ersoy’a dair izlenimleri aktardı. Türk Milleti’nin vermiş olduğu özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine vesile olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anlatıldığı programda, Dr. Ahmet Molla Mehmet, Ömer Efe, Behima Asan, Mücahit Ocakden,Büşra Kartal, Melek Reyhan Ataç, Hayrettin Can Altepe gibi genç yazarlar konuşma yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programın açılış konuşmasını Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Dr. Mustafa Baki Efe yaptı. Efe, yaptığı konuşmada, “Yoğun bir kültür-sanat yılını geride bıraktık. Bugün burada yılın son programı olarak İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u doğumunun 150. yılında yâd ediyoruz. Mehmet Akif, Türk Milleti’nin istiklal mücadelesi verdiği dönemlerde bu milletin sesi, nefesi olmuş bir şairimizdir. Böyle bir şairi Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nde anıyor olmak bizler için çok kıymetli. Şuan içinde bulunduğumuz mekan bir dergah; Seyyid Usul Dergahı. Unutmayalım ki, Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşımızı yine böyle bir dergahta, Tacettin Dergahında kaleme aldı. Bu mekanlar bizler için çok kıymetli. Bu dergahların ihyası için desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonrası katılımcılara Prof. Dr. Mustafa Kara’nın ‘İstiklal Marşımızın Bülbülü Mehmet Akif Ersoy’ isimli kitabı hediye edildi.