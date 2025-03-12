Bursa'da Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlık ruhunu dizelere döken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli mücadelenin sembol ismi Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma etkinliği düzenledi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı kahramanları rahmet ve minnetle anıldı. İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde yoğun katılım ile gerçekleşti.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na konuşmacı olarak Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan katıldı.

Mehmet Akif’in hayatı hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Karaaslan, milli şairin ülkenin zorda olduğu dönemde önemli işler yaptığına vurgu yaptı. Ersoy’u daha iyi tanımayı ve anlamayı amaçlayan bir konuşma yapan Karaaslan, “Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele’nin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Yazmış olduğu İstiklal Marşı ile milletin birlik ve bütünlüğüne ve de düşmana karşı savaşma motivasyonuna büyük oranda etkide bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’nin kahramanı ve lideriyken, Mehmet Akif de İstiklal Marşı ve yazdığı diğer şiirler ile toplumu örgütleyen, topluma birlik ve mücadele aşkı sağlayan manevi bir lider olmuştur. Mehmet Akif’in şiirleri günümüzde de milli ve manevi değerler hususunda aklımızda ve zihnimizde olmaya devam ediyor” dedi.

O dönemin önemli simalarından bir tanesi olan Hamdullah Suphi Bey’in, Hasan Basri Bey ile görüşerek İstiklal Marşı yazması hususunda Mehmet Akif’ten ricacı olmasını istediğini dile getiren Karaaslan, “Mehmet Akif, kazanan şiirin 500 lira ödüle tabi tutulmasını doğru bulmadığı için yarışmaya katılmıyor. Mehmet Akif, para için şiir yazılmasına, üstelik de bir milli marş yazılmasına karşı çıkıyor. Mehmet Akif’e yazdığı şiirin yarışmayı kazanması durumunda para ödülü vermeyeceklerini söylüyorlar. Ödül durumu ortadan kaldırılınca da Akif, ‘Kahraman Ordumuza’ diye başlayan İstiklal Marşı’nı yazmaya başlıyor. Bu şiir iki günde yazılıyor. Şiir ilk olarak 17 Şubat 1921 tarihinde Hakmiyeti Milliye Sebilürreşat’ta yayınlanıyor. Daha sonra da Açık Söz gazetesinde yayınlanmıştır. 26 Şubat 1921 tarihinde ise İstiklal Marşı konusu Meclis görüşmelerine taşınmış, görüşmelerde şiirin basılarak milletvekillerine dağıtılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 1921 günü başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı detaylı olarak tartışılmıştır. Verilen teklifin oylama ile kabulü üzerine, Hamdullah Suphi Bey, İstiklal Marşı’nı okumak üzere kürsüye çıkıyor. Mehmet Akif’ten şiiri yazmasını kendisinin istediğini, şairin ödül nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini, ancak görüşmeler neticesinde Mehmet Akif’i ikna ettiklerini, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Mehmet Akif’in şiirini Meclis’in seçimine sunduklarını söylemiş ve ardından, İstiklal Marşı’nı kürsüden okumuştur. Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı bu görüşmeden on iki gün sonra Meclis’te yapılan tartışmalardan sonra kabul edilmiştir” diye konuştu.