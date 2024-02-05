Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden milli sporcu Cemal Kütahya mezarı başında anılacak.KONYA (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay Antakya'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya oğlu Çınar ile eşi Pelin Kütahya'yı anmak üzere anma töreni düzenlenecek.

Manisa BBSK güreş takımından 2 madalyalı başlangıç    Manisa BBSK güreş takımından 2 madalyalı başlangıç   

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın, Konya Kurtuluş Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında 6 Şubat 2024 Salı günü düzenlenecek olan, merhum Kütahya'nın ailesi, THF Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu üyeleri, THF personeli ve Milli Takım Teknik ekibi ile oyuncularının da katılacağı tören 13.00'te başlayacak.