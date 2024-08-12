“Kar Leoparı” unvanını almak için yola çıkan Doğu Yılmaz, tam 7 bin 134 metre yüksekliğindeki Pamir Dağı-Lenin Peak’e ulaşarak, ülkemizi gururlandırdı.İSTANBUL (İGFA)- RS Otomotiv Grubu, sporcu Doğu Yılmaz’ın “Kar Leoparı” unvanını almak adına çıktığı Pamir Dağı yolculuğunda, destekçisi oldu.

Tırmanış öncesinde ve zirveye çıktıktan sonra RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ile bir araya gelen Yılmaz, “Yaklaşık 100 km boyunca tek başına, birçok zorlu şartla mücadele ederek Pamir Dağı’nın zirvesine çıkmak hedefimdi ve bu hedefe ulaşarak ülkemiz adına büyük bir başarıyı kazanmış olduk. Dağcılığa Ağrı Dağı’na tırmanarak başlamıştım, adrenalin ve tutkuyla dolu bu sporda elbette riskler de çok yüksek. Ancak RS Otomotiv Grubu her adımda yanımda oldu ve verdikleri güveni gerçekten hissettim. RS Otomotiv Grubu’na, Ünal Bey’e ve tüm şirket çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya verdikleri destek için minnettarım” dedi.

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da, Doğu Yılmaz’ın yanında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'de spor denilince ilk akla gelen futbol olsa da diğer spor dallarında başarılı olan milli sporcularımızı da desteklemenin önemli olduğunun farkında olduklarını kaydeden Yılmaz, "Umarız ki diğer sektör paydaşlarına da ilham kaynağı oluruz. 7 bin 134 metrede ülkemizin bayrağını dalgalandıran Doğu Yılmaz’ın yanında olmaktan büyük mutluluk duyduk. Artık Pamir Dağı’nın zirvesinde RS Otomotiv Grubu’nun bayrağı da dalgalanıyor.” diye konuştu.