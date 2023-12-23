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Milli Sporcular, Engelli Bireylerle Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde engelli bireylere yönelik, Milli Sporcuların konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi. Milli Sporcular, panelde spor kariyerlerinde yaşadıkları başarıları anlattılar.ŞANLIURFA (İGFA) - ‘’Spor Engellere Meydan Okur’’ projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde Engelli bireylere yönelik panel gerçekleştirildi.

Kız çocuklarının sporla tanışması, kız çocukları ve kadınlar olmak üzere herkesin özgür ve eşit biçimde spor yapabilmesi için başlatılan proje kapsamında Paralimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Milli Takım Oyuncusu Mehmet Çetingöz ve Bedensel Engelli Milli Halterci Dilfiroz

Kuzdağı'ı sporla tanıştıktan sonra yaşadıkları başarıları engelli bireylere anlattılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi Şube Müdürü Sedat Dirlik, Engelli bireylere yönelik birçok alanda mesleki kurslar ve spor yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Milli Okçu Gizem Girişmen ise Şanlıurfa’da engelli bireylerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.