Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Dünya ve Avrupa Şampiyonu Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı’nın sponsoru oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Paralimpik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin olimpik yüzme branşlarında ilk Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı Milli Yüzücüsü Sümeyye Boyacı’ya yeni bir sponsorluk desteği geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş, başarılı milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı’nın sponsoru oldu.

Halk Ekmek San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan, Sümeyye Boyacı’nın başarıları ile hem Eskişehir’in hem de Türkiye’nin gurur duyduğunu belirterek, “Sümeyye bizim için çok kıymetli. Azmi, çalışkanlığı ve elde ettiği başarılar ile hepimiz gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Boyacı’ya Halk Ekmek A.Ş. olarak sponsorluk desteği veriyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz olmayan başarılı sporcumuza bundan sonraki yarışlarda ve spor yaşantısında başarılar diliyor, her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.

Boyacı, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak.