İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11-19 Ağustos tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası müsabakaları kapsamında yarın Finlandiya ile maça çıkmaya hazırlanan milli takım oyuncularına moral verdi. Başkan Soyer’i Egemenlik Evi’nde ziyaret eden oyuncular ise ülkemize Avrupa Şampiyonası kupası getirme sözü verdi.İZMİR (İGFA) - 11-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası müsabakaları kapsamında 15 Ağustos Salı günü (yarın) Finlandiya ile maça çıkmaya hazırlanan milli takım oyuncuları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Egemenlik Evi’nde yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Türkiye Basketbol Federasyon As Başkanı Hüseyin Beşok, 16 Yaş Altı Kızlar Milli Takım Baş Antrenörü Olcay Orak, Takım Kaptanı Şeyma Yılık, Takım Menajeri Ceyda Kozluca Kabaran ve oyuncu Berfin Şahin katıldı. Takım kaptanı Şeyma Yılık, oyuncuların imzaladığı formayı günün anısına Başkan Soyer’e verdi.

Bu maçı alın Milli takım oyuncularının her biriyle iftihar ettiklerini dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Sizlerle gurur duyuyoruz, umutluyuz. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Bir parça da destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok çalışıyorlar, istedikten sonra bu kararlılıkla her şey olur. Biz de pürüzsüz ev sahipliği yapmak zorundayız. Bu maçı alacaksınız, gözlerinizde görüyorum. Bu maçı alın diğer maçta söz veriyorum sizleri izlemeye geleceğim. Yolunuz açık olsun. Tüm kalbimle başarılar diliyorum. Geçten yıl FIBA U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapmıştık. Biz gençlere inanıyoruz. Avrupa Gençlik Başkenti olma yolundayız ve sizlerin yol göstericiliği bizler için çok önemli ” dedi.

Maçı hiçbir zaman bırakmayacağız Türkiye Basketbol Federasyon As Başkanı Hüseyin Beşok ise, “Geçen seneki organizasyondan sonra yine bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İzmir için de çok iyi bir organizasyon oluyor. Kentin tanıtılması için de önemli. Organizasyonların en iyisini, en iyi ev sahipliğini yapıyorsunuz. Bizler de üzerimize düşen görevi yaparak maçları hiçbir zaman bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Yarınki maçta tüm İzmirlileri yanımızda görmek istiyoruz Turnuvada 15 ülkenin takımı olduğunu ve sunulan imkanlardan herkesin memnun olduğunu ifade eden Baş Antrenör Olcay Orak, “Yapılan işler çok güzel. Herkes o kadar çok memnun ki şu an birkaç ülke oyuncuları Selçuk Efes Antik Kenti’ni gezmeye gitti bile. Bizi İzmir seyircisinin yalnız bırakmamasını istiyoruz. İzmir seyircisinin enerjisi inanılmaz. Yarınki maçı kazanacağız. Bunu tüm kalbimizle istiyoruz. Yarınki maçta tüm İzmirlileri yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.