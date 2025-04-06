Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerin teknolojide üretkenliğini desteklemek için TÜBİTAK iş birliğiyle Millî Teknoloji Kulüpler Birliği'ni kurduklarını açıkladı. Platform, öğrenci kulüplerine yenilikçi projeler sunarak Ar-Ge'den girişimciliğe destek verecek.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlerin üretkenliğini desteklemek için yeni bir adım atıldığını duyurdu.

Üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve gençlere Ar-Ge’den girişimciliğe kadar geniş bir destek sunmak amacıyla TÜBİTAK iş birliğiyle Millî Teknoloji Kulüpler Birliği platformu kurulduğunu kaydetti.

Bakan Kacır, bu platform sayesinde öğrenci kulüplerinin daha güçlü projeler geliştireceğini, etkinlikler düzenleyeceğini ve ilham verici işlere imza atacağını belirtirken, Türkiye’nin bilim ve teknolojiyle büyümesini sürdüreceklerini vurguladı.

???? #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz.???? Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge’den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede… pic.twitter.com/MZ4e5aehsA— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 6, 2025

Üyelik başvurularının TÜBİTAK tarafından dış danışmanların değerlendirmelerine göre değerlendirilecek ve uygun bulunan kulüpler platforma kabul edileceği Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Platformu'na üyeliğin sağladığı temel avantajlar ve bilgi almak için tıklayabilirsiniz.