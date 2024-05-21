A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya’da oynanacak FIVB Milletler Ligi için antrenmanlarını Muratpaşa Belediyesi’nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları 21-26 Mayıs’ta oynanacak. 16 takımın mücadele edeceği ligin Antalya etabında Filenin Efeleri Kanada, Hollanda, Fransa, ABD ile karşılaşacak.

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Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda yapılan ilk antrenmanın ardından belediye heyeti Filenin Efelerine baklava ikram etti. A Milli Takımının Antalya’nın ardından ikinci adresi 5-9 Haziran’da Japonya, üçüncü adresi 18-23 Haziran’da Slovenya olacak.