Bunlar da ilginizi çekebilir

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda yapılan ilk antrenmanın ardından belediye heyeti Filenin Efelerine baklava ikram etti. A Milli Takımının Antalya’nın ardından ikinci adresi 5-9 Haziran’da Japonya, üçüncü adresi 18-23 Haziran’da Slovenya olacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya’da oynanacak FIVB Milletler Ligi için antrenmanlarını Muratpaşa Belediyesi’nin Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. ANTALYA (İGFA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçları 21-26 Mayıs’ta oynanacak. 16 takımın mücadele edeceği ligin Antalya etabında Filenin Efeleri Kanada, Hollanda, Fransa, ABD ile karşılaşacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.