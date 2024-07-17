Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme takımında görev yapan milli yüzücü Cemre Çimen, Sırbistan’da düzenlenen 2024 Central European Countries Junior Multinations Şampiyonası’nda 50 metre serbest stilde final yüzme başarısı gösterdi. MANİSA (İGFA) - 2024 Central European Countries Junior Multinations Yüzme Şampiyonası, 10-12 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’da düzenlendi. Şampiyonada, milli takıma davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Cemre Çimen de yer aldı. Çimen, seçmelerde 50 metre serbest stilde 27.15’lik derecesiyle finale kaldı. Çimen, finalde 27.04’lük derecesiyle 50 metre serbest stilde 7’nci oldu. Manisa BBSK Yüzme Branşı Şube Sorumlusu Barış Ali Çınar da, kulüp antrenörlerini ve Cemre Çimen’i tebrik ederek, milli sporcunun başarılarının artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: igf