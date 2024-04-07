Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli güreşçiler Enes Başar ve Burhan Akbudak için tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda grekoromen stilde elde ettikleri sonuçlarla olimpiyat kotası alma başarısı gösteren milli güreşçiler Enes Başar ve Burhan Akbudak’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları'nda, 60 kilo grekoromen stilde mindere çıkan sporcumuz Enes Başar ve 77 kiloda mindere çıkan sporcumuz Burhan Akbudak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli güreşçilerimizi alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum. Bakü’de mindere çıkacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Yolun sonu Paris olsun!”