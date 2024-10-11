TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Müzik Kulübü organizasyonuyla düzenlenen ve gelirinin sokak hayvanları yararına bağışlandığı Birlikte Söyleyelim “Mi Minör” konseri müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - BAOB Sahnede gerçekleştirilen konsere TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Süheyla Bülbül ve Fatma Şahin, MHP Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri Duru Kevser Özdemir ve Ufuk Susam, Saadet Partisi İl Başkanı Ali Osman Karahan, DİSK Güney Marmara Temsilcisi Gökhan Aydın ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) Başkanı Emre Demir katıldı. Konserin açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, toplumsal konulara duyarlı sosyal sorumluluk projesi niteliği de taşıyan etkinlikleri Bursalılarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, konserden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını söyledi. Hayvan haklarına saygı duymanın insanlığın başlıca sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, imkanı olan herkesin hayvan sahiplenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Katkılarından dolayı HEPAD’a ve konsere destek veren tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, “İnsan hakları ve çevre hakları kadar hayvan hakları da kentli için önemli bir mücadele alanıdır. Sokakta yaşayan hayvanlarla yüzlerce yıldır süregelen “ortak yaşam kültürü”, yaşamımızın ve toplumsal belleğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.

HEPAD Başkanı Emre Demir ise düzenlenen konserin sokak hayvanları için önemine değinerek, organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ne ve müzik kulübüne teşekkür etti. İki bölümden oluşan konserde ise “Mi Minör Müzik Kulübü” geceye katılan seyircilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.