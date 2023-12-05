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Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı başkanlığındaki OSB heyeti, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi ile Mimarsinan OSB arasında yapılması muhtemel eğitim işbirlikleri ele alındı.

Ziyarette Mimarsinan OSB’ye hayırsever destekli olarak yaptırılması planlanan ve arsa tahsisi ile projesi hazır hale getirilen OSB MYO konusu tekrar gündeme gelirken, bir süredir bekleyen projenin tekrar aktif hale getirilmesi ve projenin gerçekleştirilmesi hususunda yapılması gereken çalışmalar da ele alındı.