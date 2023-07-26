Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2023 yılı Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 4. Ayak yarışları sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli’de yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlediği 2023 yılı Eyüp Sabri Tuncer Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 4. Ayak yarışmaları Gebze Atlı Spor Kulübü binicilik tesislerinde gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen şampiyonaya 13 kulüpten 47 at, 85 minik binici, 14 kategoride yer aldı.

HEYECANLARINA ORTAK OLDULAR

2023 yılı final yarışması öncesi yaz ayının çok güzel ve eğlenceli iki gününü geçiren minik biniciler ve izleyenler doyasıya yarış izledi. Çocukların yarış parkurlarındaki bilgi, beceri ve koordinasyon kabiliyetlerinin ön plana çıktığı Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi yarışlarına İstanbul, Sakarya, Yalova, Gebze, Çayırova ve Kocaeli’nden çok sayıda izleyici gelerek, çocukların kabiliyetlerine ve heyecanlarına ortak oldu.

BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ

Kupa töreninde konuşma yapan Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli vizyonu ile hareket ederek ünvan ve şampiyona organizasyonlarını ilimizde yapmaktan ve sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 yılında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşların katkıları artarak devam etmektedir” şeklinde konuştu.

DERECEYE GİREN MİNİK BİNİCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışmalar sonunda dereceye giren minik binicilere ödüllerini Eyüp Sabri Tuncer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuncer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Binicilik Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.