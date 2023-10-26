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Denizli Büyükşehir Belediyesi, en fazla atık pil toplayan okulları ödüllendirmeye devam etti. Bir pilin 4 metreküp toprağı zehirlediği belirtilirken, öğrenciler örnek kampanya ile 2.655 kg atık pil toplayarak doğa ve çevrenin korunmasına katkı sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında duyarlılığı arttırmak ve çevre bilincini erken yaşlarda aşılamak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okulları ödüllendirmeyi bu yıl da sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Atık Pil Toplama Kampanyası”na kent genelinde 27 okul katıldı. Kampanyaya katılan okulların topladığı toplam 2.655 kg atık pil Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince teslim alındı. Sıfır atık kapsamında düzenlenen yarışmada atık pil toplayarak çevre kirliliğinin önlenmesine en fazla katkıda bulunan okullar ödüllendirildi.

Doğa ve çevre için

Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kamile Akın ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci dereceye giren okullara hediyelerini teslim etti, bir adet pilin yaklaşık 4 metreküp verimli toprağı kirlettiği, bu bilinçle kampanyaya katkı sağlayan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Doğa ve çevreye olan duyarlılığın küçük yaşlarda zihinlere kazınması için farkındalık oluşturulmak istendiği belirtilirken, benzer projelerin sürdürüleceği ifade edildi. Yarışma kapsamında daha fazla atık pil toplayarak dereceye giren okullara spor setleri ödül olarak teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir yandan israfın önüne geçilmesini sağlarken diğer yandan da çevre bilincini oluşturmak adına okullarda eğitim ve yarışmalar düzenleyerek gençlere daha temiz ve yaşanılabilir bir gelecek bırakmak adına benzer çalışmalarına devam edeceği belirtildi.