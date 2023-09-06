Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler ve hizmetler üreten Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem eğitim hem de kişisel gelişim alanlarında düzenlediği eğitim programı ve açtığı kursta, gurme çocuklar önce mutfağa girdi, ardından doyurucu sandviç yaparak afiyetle yedi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilkini Tarsus Ötüken Parkı’nda düzenlemiş olduğu ‘Minik Gurmeler’ atölye çalışmasının ikincisini gerçekleştirdi. Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen atölye çalışmasına 13 çocuk katıldı. Atölye kapsamında çocuklar uzmanlardan hem pratik hem de sağlıklı ve doyurucu olması sebebiyle her damak tadına uygun bir lezzet olan sandviç yapmayı öğrendi.

Çocukların motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra el becerilerini de artırmayı amaçlayan atölyede, çocuklar paylaşım duygusunu da pekiştirdi. Atölye çalışması sonunda katılım belgelerini alan çocuklar, minik elleriyle hazırlamış olduğu sandviçleri yemenin mutluluğunu yaşadı.

“Çocuklar atölyede sandviç yapmanın yanı sıra ev içi kurallara dair bilgiler de öğrendi”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Meryem Yılmaz, “Bugün çocuklarımız için güzel bir etkinlik yaptık. Onlara sandviç yapmayı öğrettik. Evde annelerine yardımcı olmayı, hijyeni, masa nasıl toparlanır, sandviç nasıl yapılır bunları öğretmeye çalıştık” dedi. Yılmaz, “İlk önce çocuklarımıza sandviçin nasıl yapılacağını tarif ettik Sonra bizim gözetimimizde sandviçlerini yaptılar ve afiyetle güzelce yediler” diye ekledi.

Anneler, atölyelerde çocukların geçirdiği zamanı çok faydalı buluyor

Atölyeye oğlunu getiren annelerden Melis Ay, “İnternetten programları sürekli takip ediyorum. Oğlum Büyükşehir Belediyesi kurslarına sürekli gidiyor. Davetiyeyi görünce mutlu oldum. Oğlum etkinlikleri çok seviyor. Kendi yaptıkları yemeği yiyecekler. Evde hamur işlerini hep birlikte yapıyoruz, bana yardım ediyor” dedi. Etkinlikleri çocuklar için çok faydalı bulan Ay, “Oğlum şimdiye kadar Büyükşehir’in vermiş olduğu bütün etkinliklere katıldı. Satranç, robotik kodlama hepsine yaz boyu devam ediyor. Çocuklarımız evde oturup telefonla oynayacağına buralarda güzel vakit geçiriyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yapılan duyurular aracılığıyla programı öğrendiğini söyleyen anne Olcay Yılmaz, “Duyuruyu görünce etkinliğe biz de katılmak istedik. Evde hep beraber kızımla birlikte yemekler, pasta yapıp güzel zaman geçiririz. Çocuklarımızın vakit geçirmesine, tabletten telefondan uzaklaşmasına yardımcı olup, sıkılmalarının da önüne geçip, kendilerine yeni bir yetenek katmalarına yardımcı oluyor” dedi.

Atölye sonrası çocuklar, sandviçlerini afiyetle yediler

Atölyeye katılan çocuklardan Buğlem Yılmaz, atölyede sandviç yapmanın detaylarıyla ilgili, “Ekmeği yırtmadan açmak çok önemli. Ardından peynirleri içine çok güzel dizdik. Üzerine kırmızı kırmızı domatesleri ve salatalıkları yerleştirdik. Bunlar çok önemli. Üzerine maydanoz serpiştirdik. Son olarak marulunuzu da koydunuz mu afiyet olsun” dedi. “Güzel yapmaya özen gösterin” diyen Yılmaz, “Bundan sonra evde sandviçleri ben yapacağım” dedi.

Çocuklardan Berkay Miraç Ay ise, “Önce peyniri ekmeğe dizmekle başladım. Ardından domatesleri ve salatalığı üzerine ekledim. Maydanoz ve marullardan sonra ekmek de güzel olunca sandviç de çok güzel oldu. Evde bundan sonra sandviç yapmaya devam edeceğim” dedi.

Çocuklardan Yahya Yasin Karanfil, “Sandviçi yaparken domateslerin ıslak değil de biraz daha kuru olması lazım. Domates, salatalık, marul ve maydanoz birleşince çok güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. Evde yaparken sizler de detaylarına dikkat edersiniz sandviçiniz çok güzel olabilir” dedi.