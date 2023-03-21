Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in doğum gününü kutlayarak bağlama hediye ettiği Hena Başkan Hürriyet’i unutmadı. Minik Hena gönderdiği video ile Başkan Hürriyet’in doğum gününü kutladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından deprem bölgesindeki çocuklara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Minik Hena’ya doğum günü kutlaması yapan Başkan Hürriyet Hena’ya bağlama hediye etmişti.

Güzel sesiyle ve söylediği türkülerle kalplere dokunan minik Hena, Başkan Hürriyet’e gönderdiği video ile Hürriyet’in doğum gününü kutladı. Minik Hena gönderdiği videoda, “Fatma Başkanım doğum gününüz kutlu olsun ben Hena” dedi.