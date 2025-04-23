Bursa’da Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar, Bursa LÖDER’in düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı. Balon şov, Karagöz-Hacivat gösterisi ve özel pastayla renklenen etkinlik, miniklere moral oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar, Bursa LÖDER’in düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Balon şov, Karagöz-Hacivat gösterisi, zumba ve yüz boyama etkinlikleriyle neşe bulan minikler, Uzay Pastanesi’nin hazırladığı özel 23 Nisan pastasını keserek bayram coşkusunu yaşadı.

Çocuklar, Bursa LÖDER gönüllülerinin hediyelerini heyecanla açarken, marşlar söyleyip bayrak sallayarak günü unutulmaz kıldı.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Uğuryol, etkinliğe destek veren Epsan Plastik, Bubbuleshownur, Mumsintown, ForviaForecia, Uzay Pastanesi, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Renkli Gülücükler ekibine teşekkür etti.

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, 30 yıldır çocukluk çağı kanserleriyle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Güneş, “Bursa LÖDER, Rahime Gazioğlu Konukevi’nde 10 yılda 70 binden fazla hasta yakınına destek sağladı ve Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezini yönetiyor” dedi.

Etkinliklerin devam edeceği bildirildi.