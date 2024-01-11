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Ankara'da eğitim veren Şehit Onur Doğan İlkokulunun 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Hakkâri’de vatan nöbeti tutan asker abilerine yazdı.ANKARA (İGFA) - Minik evlatlarımızın duygu dolu mektuplarını teslim alan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki kahraman askerlerimiz, her bir mektubu dikkatle okuyarak geleceğimiz olan yavrularımıza cevaben birer mektup kaleme aldı.

MehmetçikleriN yazdığı mektuplar da Hakkâri'den Ankara'ya ulaştırılarak Kara Kuvvetleri personelimiz tarafından Şehit Onur Doğan İlkokulundaki öğrencilerimize teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Mehmetçiklerimiz ve minik evlatlarımızın bir araya geldiği faaliyette Hakkâri’nin yüksek zirvelerinden yazılan mektuplar öğrencilerimiz tarafından heyecanla okundu. Okula gerçekleşen ziyarette Kahraman Şehidimiz Onur Doğan'ın kıymetli anne ve babası da Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmadı.