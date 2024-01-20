Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Koza Çocuk Akademisi’nde eğitim gören minik öğrenciler sömestr tatili karnelerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın elinden aldı.Bursa (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi binalarında bulunan Koza Çocuk Akademisinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde 4-6 yaş grubu 275 öğrenciye eğitim verildi. Koza Çocuk Akademisi’nde eğitim gören 275 öğrenci için Dikkaldırım Spor Salonu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen karne dağıtım törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, öğrenciler ve velileri katıldı. Sömestr dönemi karnelerini alacak minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Başkan Dündar, minik öğrencileri tek tek tebrik ederek karne ve çeşitli hediyeler verdi.

“YIL BOYUNCA 2 BİN 355 ÖĞRENCİ İSTİFADE ETTİ”

Belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “8 farklı kültür merkezi ve bilgi evlerimizde her yaşta insana ulaşıp, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Hüdavendigar Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi, Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanesi ve Demirtaş Kütüphanesi’nde 08-25 yaş aralığındaki gençleri destekleyi¬ci bir atmosferde buluşturuyoruz. Genç nesillerin sosyal becerilerini geliştirmek ve yaşam becerilerini artırmak amacıyla, ney, gitar, drama, akıl-zeka oyunları, satranç ve resim gibi çeşitli alanlarda zenginleştirici eğitimler vermekteyiz. Yıl boyunca bilgi evlerinde düzenlediğimiz ney, robotik kodlama, gitar, drama, akıl-zeka satranç, suluboya ve resim kurslarından 2 bin 355 öğrenci istifade etti. Değerler eğitiminde, yıl boyunca toplam 232 öğrenci etik değerlerle buluştu.” dedi.

“KÜTÜPHANELERİMİZİN 9479 ÜYESİ VAR”

Osmangazi Belediyesi bünyesinde 8 tane aktif kullanımda 2 tane de yapımı süren toplam 10 kütüphane bulunduğunu belirten Başkan Dündar, “Kütüphanelerimiz halka açık olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Kütüphaneye üye olarak 15 gün süre ile 3 taneye kadar ödünç kitap alınabilmektedir. Her yıl güncel kitaplar ekle¬nen kütüphanelerimizde 33.563’ü aşkın seçkin eser yer almaktadır. Osmangazi Belediyesi olarak okuyucu¬ların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çeşitli faaliyet ve programlar düzenleyerek zamanın ruhuna uygun bir anlayışla kütüphanecilik hizmetlerini sürdürmekteyiz. Konferanslar, söyleşiler, kitap kritikleri ve okur-yazar buluşmaları kitap dostlarına hizmet veren kütüphanelerimiz kültürel hayatımıza önemli katkılarda bulunma¬ya devam ediyor. 9479 üyesi bulunan kütüphanelerimizden 2023 yılı içinde 26.521 ödünç eser alınmıştır. 2023 yılında 2372 yeni üye kaydı alınmıştır. 2023 yılı içerisinde spor branşlarının federasyonlarının faaliyet takviminde bulunan müsabakalarına ev sahipliği yapmış ve sporcularımızın Bursa içi ve Bursa dışında gerçekleşen müsabakalarına katılımları sağlanmıştır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyemizde turnuvalar düzenlenmiştir. Spor branşlarımızı alt yapı seçmeleri yapılmıştır. Her yıl düzenlenen yaz yüzme spor okulları 2023 yılı içerisinde de yaklaşık 10000 kursiyerle tekrar yapılmıştır. Bugün Koza Çocuk Akademisi’nde eğitim gören çocuklarımıza karnelerini veriyoruz. Çocuklarımıza eğitim hayatında başarılar dilerim.” dedi.