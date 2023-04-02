Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi, 59. Kütüphaneler Haftası’nda anasınıfı öğrencilerini misafir etti.KOCAELİ (İGFA) - Anasınıfı öğrencileri, Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Kütüphanesi’nde ilk kez kütüphane ortamı heyecanını yaşadılar.

59.Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette; Müfit Saner İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı öğrencileri, kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu öğrendikten sonra çocuk kitapları raflarından istedikleri kitapları seçerek okuyup, incelediler.

GÖLCÜK KÜTÜPHANELERİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Tüm öğrencileri kütüphaneye kayıt olmaya davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanı ve kitaplara olan sevgisinden mutluluk duydum. Tüm öğrencilerimizi; Gölcük Sanat Galerisi’ndeki ve Değirmendere Yalı Evleri’ndeki kütüphanelerimize ve Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’ne kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Sezer, “Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nde, kütüphane otomasyon sistemi, mobil uygulama ya da web sitesinden, 300 ayrı yayınevi tarafından yayınlanan, 32 bin e-kitaba, ücretsiz olarak cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızdan ulaşabilirsiniz. Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nden yararlanmak için; aşağıdaki form linkine tıklayıp, üyelik formunu doldurmanız yeterli” diye konuştu.