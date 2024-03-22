Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları kapsamında yapılan Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları 18 Temmuz Stadı’nda yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 21 Mart – 22 Mart 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Stadyumu’nda yapılan Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız-Erkek Okçuluk müsabakaları klasik yay kategorilerinde gerçekleşti.

Minik Kızlarda Rümeysa Ayça Bayhan birinci, Zeynep Çakır Sezen ikinci, Elif Sude Demirkan üçüncü oldu.

Minik Erkeklerde Taha Arslan birinci, Alparslan Efe Demir ikinci, Selim Doğanay üçüncü oldu

Küçük Kızlarda Gökçe Gürsel birinci, Yaren Pala ikinci, Zeynep Sönmezoğlu üçüncü, Ceylin Azra Yıldız dördüncü olurken küçük erkeklerde Egemen Nezor, birinci, Ömer Ziya Acar ikinci, Musa Kerem Çakmakçı üçüncü oldu.