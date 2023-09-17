Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen ve sokak kedilerinin tedavi edilmesini amaçlayan Minik Patiler Kliniği’nde 1000’inci can dostumuzun kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildiMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Minik Patiler Kliniği, 1000’inci patili dostumuzun kısırlaştırma işlemi gerçekleşti. Kliniğin açıldığı günden bu yana ayrıca toplam 2253 kedinin ayakta tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Minik Patiler Kliniği ile sokak kedilerinin kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yerine getirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Minik Patiler Kiniğimiz, Büyükşehir olarak büyük önem verdiğimiz girişimlerimizden biri. Manisa’da bir ilk olması yönüyle de ayrıca bir değer atfediyoruz. Minik Patiler Kliniği’nin diğer belediyelere de bir örnek olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, her canlının hayatı bizim için önemli. İyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı. Diğer taraftan, Yunusemre ilçemiz Barbaros Mahallesi’nde bulunan Manisa Merkez Geçici Hayvan Bakımevimizde de kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Minik Patiler Kliniği’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren İnce, “Sahipsiz sokak kedilerinin daha iyi şartlarda kısırlaştırma ve aşılanmalarını sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatı ile kurduğumuz Minik Patiler Kliniği’nde, 1000’inci sahipsiz sokak kedimizin kısırlaştırma ve aşılama işlemleri ile 2253 kedinin ayakta tedavi işlemlerini yerine getirdik. Bu kapsamda bir kedinin bir yıl içinde 2-3defa doğum yaptığını ve bir doğumda ortalama 4-5 yavrunun meydana geldiği göz önüne alındığında, hem sokakta bulunan sahipsiz kedilerin popülasyonu hem de aşılama işlemleriyle zoonotik hastalıkların önüne geçilerek, sağlık kontrolleri tetkik edilmiştir. Kliniğimiz hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında hizmete açıktır. Kısırlaştırma yapılabilmesi için 0530 327 12 87 numaralı telefon aranarak randevu alınabilmekte olup, Minik Patiler Kiniği’ne tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.