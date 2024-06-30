"Poyrazın Kızları "unvanını Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Kadın Hentbol Takımı'nda sürdüren sporcu ablalarının izinden gelen minik hentbolcular, Alanya'daki müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Alanya'da 21-26 Haziran 2024 tarihlerinde Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kızlarda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediye Spor olurken, erkeklerde ise birinci Beşiktaş, ikinci Bursa Büyükşehir Belediye Spor oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu ile 75. Yıl Spor Salonu’nda 6 gün boyunca gerçekleştirilen ve 648 sporcunun mücadele ettiği hentbol müsabakaları sonunda, kızlarda Hüsamettin Güner ve Emre Çökeliler'in antrenörlüğünü üstlendiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Hentbol Takımı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri takdim etti.

Sporcular, tören sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Antrenör Hüsamettin Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetiştirdiğimiz emek verdiğimiz bir jenerasyon daha Türkiye Şampiyonu oldu. Alanya'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2011/2012 grubumuz Türkiye Şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.