Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatseverlerin hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi bu kez minik sanatseverleri misafir etti.KAYSERİ (İGFA) - Sanatın ve sanatçının yanında yer alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde etkinlik ve faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi bu kez çocukları konuk etti. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da öğrencilerin heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nden kente ziyarete gelen öğrencilerin ilk durağı Büyük Şehir Sanat Galerisi oldu.

Ebru Sanatı Workshop’u yapan miniklerin çok eğlendikleri görülürken, sanatsever minikler teşekkürü de ihmal etmediler.

Minik sanatseverler, “Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nden geldik. Millet Bahçesinde Sanat Galerisi’nde ebru sanatını öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizi buraya getirdiğiniz için teşekkürler. Çok eğlendik, çok mutluyuz. Memduh başkanımıza teşekkür ederiz” diye memnuniyetlerini dile getirdiler.