Manisa Büyükşehir Belediyesinin miniklere hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencilerini ağırladıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim Merkezi tarafından uygulamaya alınan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Şehzadeler ilçesine bağlı Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu öğrencileri, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film izletti. Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru tarafından ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.