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Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan final maçını 42-84 kaybeden TOFAŞ, U12 kategorisinde sezonu Bursa ikinciliğiyle tamamladı. Final karşılaşması sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, TOFAŞ ve Yeşimspor oyuncuları seremoni sonrası objektiflere birlikte poz verdi.

TOFAŞ U12 Minik A Takımı, Yeşimspor ile karşı karşıya geldiği U12 Erkekler Yerel Ligi play-off finali sonucu 2022-2023 sezonunu Bursa ikinciliğiyle tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa U12 Erkekler Yerel Ligi’nde 2022-2023 sezonu play-off finaliyle tamamlandı. Normal sezon ikinciliğinin ardından, play-off çeyrek finalinde Ay Yıldız B Takımı’nı 83-36; play-off yarı finalinde ise Ay Yıldız A Takımı’nı 62-52 yenerek final oynamaya hak kazanan Oğuzhan Ergül idaresindeki TOFAŞ Minik A Takımı (U12), play-off finalinde Yeşimspor ile karşı karşıya geldi.

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