Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, minik öğrenciler tarafından depremzede vatandaşlara yardım amacıyla hazırlanan kermesi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgelerine yardım için Kayseri’de büyüğünden küçüğüne kadar tüm vatandaşlar yardım seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla Doğa Koleji öğrencilerinin hazırladığı kermesi ziyaret etti.

Sınıfları dolaşarak minik öğrenciler tarafından hazırlanan stantları da gezen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa’da ağırlıklı olmak üzere sel felaketi oluştuğuna dikkat çekerek, “Ya Rabbi çekemeyeceğimiz yükü yükleme diye büyüklerimiz dua eder. Biz de öyle dua edelim. Ama sadece dua değil, desteğimizi de ihmal etmeyelim. Bizim 5 ekibimiz, 5 itfaiye aracımız şu anda oradalar. Gerekli çalışmaları yapıyorlar ama takdiri ilahi” dedi.

Kayseri ile ilgili bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayseri’mizle ilgili de tereddüt oluşmasın. Çok şükür bir sıkıntı yok. Elbette varsa bir tereddüt, sıva çatlağı, vesaire ya da bir kaygı, bilimin ışığında ilgililere iletilir, belediyelerimize, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’müze, onlar da gerekli incelemeyi yapar. Tabi ki biz de bu şehirde yaşıyoruz, biz de aynı kaygıyı yaşıyoruz. Deprem bölgesinde sürekli kaldık, oradaki yaptığımız çalışmaların yanında olanları bitenleri gördük, felaketleri gördük, vefat edenleri gördük. Asrın, yüzyılın felaketi diye nitelendiriliyor.”

Başkan Büyükkılıç, deprem felaketi sonrası bu güzel ülkenin küçüğünden büyüğüne her bir ferdinin yardıma koştuğunu belirterek, başta minikler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.