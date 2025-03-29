Ordu Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını geniş kitlelere yaymak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sıfır atık anlayışını geniş kitlelere yaymak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ‘’Atığını Getir Tiyatroyu İzle’’ sloganıyla öğrencilere tiyatro gösterisi düzenliyor. Bu etkinlik ile birlikte çocukların atık karşılığı tiyatroyu izlemesi sağlanırken çocuklara sıfır atık kavramını eğlenceli ve etkileyici bir şekilde anlatması hedefleniyor.

İlk oyun Altınordu ilçesinde Altınfındık İlkokulunda sahnelendi. Tiyatro öncesi minik öğrenciler atık ayrıştırması yaparak bilinçlendirildi. Ardından sıfır atığı konu alan tiyatro gösterisi ile hem eğlendiler hem öğrendiler.

Öte yandan gerçekleştirilen bu etkinlik bir sosyal sorumluluk projesi olarak 19 ilçede sahnesi bulunan ilkokullarda yapılmaya devam edilecek.