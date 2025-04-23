Başkentli çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen trafik eğitimleri devam ediyor. Ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimlerden her yıl 10 bin öğrenci faydalanıyor.ANKARA (İGFA) - ABB, çocukların trafik bilincini küçük yaşta kazanmaları amacıyla Kurtuluş Parkı’nda bulunan Trafik Eğitim Merkezi’nde ücretsiz eğitimlere devam ediyor. 20 Haziran 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan bahar dönemi eğitimleriyle, ana sınıfı ile ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor.

YILDA 10 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLİYOR

Eğitimler, çocukların anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Minik öğrenciler, trafik ışıkları, yaya geçitleri, okul geçidi, üst geçit kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve karşıdan karşıya geçme kuralları gibi temel konuları öğrendikten sonra akülü arabalarla pistte pratik yapma imkânı buluyor.

Eğitimlere katılmak isteyen okullar, https://cocuktrafik.ankara.bel.tr adresi üzerinden randevu alabiliyor. Günde 4 okulun faydalandığı merkezde, yılda yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim veriliyor. Eğitimler ise her yıl bahar ve güz dönemlerinde gerçekleştiriliyor.

“ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR”

20 Haziran’a kadar devam edecek eğitimlere yoğun talep olduğunu belirten Trafik Eğitim Merkezi Sorumlusu Seda Kalkan şunları söyledi:

“Randevuları online sistem üzerinden veriyoruz. Okullar, https://cocuktrafik.ankara.bel.tr adresinden randevu alabiliyor. Hedef kitlemiz ana sınıfı, 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencileri. Amacımız çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak. Çünkü erken yaşta öğrendikleri bilgileri ileride de unutmuyorlar, bunun farkındayız. Önce sınıfta çocuklara teorik bilgi veriyoruz. Sonrasında dışarıda, pistte uygulamalı eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerin arkasından çocuklar akülü arabalarla, pistte araba kullanıyor. Hem yaya olarak neler yapabileceklerini hem de araç başında nelere dikkat etmeleri gerektiğini eğlenerek öğreniyorlar.”

“ÇOCUKLAR TRAFİK MÜFETTİŞİ OLUYOR”

Motivasyonu artırmak ve öğrencilere farkındalık kazandırmak için “Trafik Müfettişi” logolu rozetler dağıttıklarını da söyleyen Kankan, “Buradaki eğitimden sonra çocuklar birer trafik müfettişi oluyor. Aileleriyle araç kullanırken ya da yolda, trafikte yaya oldukları zaman birazcık daha farkındalık oluşturmak istedik” diye konuştu.